Ургант записал нецензурную песню про «Поле чудес»

Телеведущий Ургант принял участие в записи нецензурного трека рэпера ЛСП «Сектор приз»

Телеведущий Иван Ургант принял участие в записи трека известного рэп-исполнителя ЛСП (настоящее имя — Олег Савченко). Об этом рэпер сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Новый трек получил название «Сектор Приз». Согласно анонсу, Ургант выступил в композиции в роли гитариста. Трек, содержащий нецензурную лексику, начинается с воспоминаний рэпера о том, как в детстве он вместе с родителями смотрел передачу «Поле чудес» по телевизору «Горизонт».

«Сектор приз! Старый лис усмехается в усы. На мой риск крутит барабан, барабан, барабан. Но банкротам никогда не выпадает сектор приз», — поется в припеве композиции.

Шоу «Поле чудес» выходит на Первом канале еженедельно в пятницу вечером. Якубович стал ведущим телеигры с ноября 1991 года по приглашению первого ведущего программы Владислава Листьева. В марте Якубович опроверг слухи о закрытии программы из-за международных санкций.