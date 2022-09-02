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Спорт

В срыве трансфера Захаряна в «Челси» нашли плюсы

Бывший тренер «Динамо» посчитал, что срыв трансфера стимулирует Захаряна проявить себя
Арсен Захарян

Арсен Захарян. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков нашел плюсы в срыве трансфера игрока сборной России Арсена Захаряна в «Челси». Его слова приводит РИА Новости.

«Вряд ли отмена сделки отрицательно скажется на Арсене – скорее наоборот. Это стимулирует его и дальше проявлять себя, чтобы такие предложения появлялись в будущем», — посчитал тренер. Новиков добавил, что не видит препятствий для того, чтобы Захарян закрепился в основном составе лондонского клуба в будущем.

1 сентября «Динамо» сообщило, что переход российского полузащитника в «Челси» не состоится из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрываются. В клубе добавили, что открыты к предложениям по поводу перехода Захаряна. На данный момент он остается игроком бело-голубых.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отметился одним забитым мячом в пяти встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.

Ксения Курашкина
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