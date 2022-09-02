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Стало известно о срыве трансфера 19-летнего игрока сборной России в «Милан»

Sport24: игрок «Динамо» Арсен Захарян мог летом перейти в «Милан», но трансфер сорвался

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стало известно о срыве трансфера 19-летнего игрока «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна в итальянский футбольный клуб «Милан». Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, итальянский клуб проявлял интерес к игроку в летнее трансферное окно. Однако трансфер не состоялся из-за сложностей в оформлении сделки.

26 августа появилась информация, что Захарян может перейти в клуб Английской премьер лиги «Челси», но эту сделку не удалось согласовать из-за «технических трудностей». Сообщалось, что причина срыва — санкции, введенные Великобританией в отношении России, из-за которых любые попытки «Челси» расплатиться с бело-голубыми за игрока были бы заблокированы.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги футболист отметился одним забитым мячом в пяти встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.

Ксения Курашкина
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