Захарова высмеяла заявление Белого дома о «10 тысячах миллионов рабочих мест»

Захарова высмеяла слова представителя Белого дома о «10 тысячах миллионов рабочих мест»

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова высмеяла слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая заявила о создании «почти десяти тысяч миллионов рабочих мест с тех пор, как президент Байден вступил в должность» президента США. Об этом российский дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Ты ж моя хорошая. Такая цифра получается: 10 000 000 000? Во сколько раз больше населения США? А планеты?» — поинтересовалась она.

По мнению Захаровой, про Россию «у них придумывать интереснее выходит».

Ранее представитель МИД России назвала заявления Госдепартамента США о «мирном» сотрудничестве с Грузией и Украиной частью американской пропаганды. По словам Захаровой, разъяснения американской стороны больше говорят о желании Белого дома и дальше проводить военно-биологические исследования, скрывая их под видом мирной научной деятельности. В том числе различные эксперименты, как отметила дипломат, могут проводиться «в непосредственной близости от российских границ».