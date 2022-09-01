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Захарова назвала заявление Госдепартамента о биобезопасности пропагандой

Мария Захарова назвала пропагандой заявление Госдепартамента США о биобезопасности

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Заявления Госдепартамента США о «мирном» сотрудничестве с Грузией и Украиной представляют собой часть американской пропаганды. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем официальном комментарии, который был опубликован на сайте российского ведомства.

По словам Захаровой, заявления американской стороны больше говорят о желании Белого дома и дальше проводить военно-биологические исследования, скрывая их под видом мирной научной деятельности. В том числе различные эксперименты, как отметила дипломат, могут проводиться «в непосредственной близости от российских границ».

Она также призвала укрепить режим работы Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). «Российская Федерация выступает за принятие в ходе запланированной на конец этого года девятой Обзорной конференции КБТО решения о возобновлении работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции с эффективным механизмом проверки, которую с 2001 года блокируют США», — заявила Захарова.

Ранее первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что разведка Донецкой народной республики обнародовала документы, доказывающие причастность США к военно-биологической деятельности на Украине до 2014 года. По его словам, США обеспокоены тем, что информация об американских лабораториях попала к спецслужбам ДНР.

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Николай Чигасов
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