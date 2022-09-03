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Шойгу заявил о бессмысленности попыток Запада изолировать Россию

Глава Минобороны Шойгу заявил, что попытки Запада изолировать Россию бессмысленны
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool/ Globallokpress.com

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что попытки Запада изолировать Россию оказались бессмысленны, что подтверждают итоги X Московской конференции по международной безопасности, состоявшейся 16 августа. Об этом сообщает ТАСС.

«Центральной темой дискуссии стало формирование новой архитектуры безопасности в условиях становления многополярного мира», — указал министр обороны.

По словам Шойгу, главы военных ведомств, выступившие на конференции, заявили о поддержке внешнеполитической линии властей России и подтвердили намерение развивать военное и военно-техническое сотрудничество.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада грубо и агрессивно развязали против России гибридную войну на украинской территории, когда поняли, что планы по превращению Украины в «анти-Россию» провалились.

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Марина Совина
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