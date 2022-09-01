Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров обвинил Запад в развязывании гибридной войны против России

Глава МИД Лавров обвинил Запад в развязывании гибридной войны против России на Украине

Фото: Alberto Pezzali / Reuters

Страны Запада грубо и агрессивно развязали против России гибридную войну на украинской территории, когда поняли, что планы по превращению Украины в «анти-Россию» провалились. С таким обвинением выступил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, цитату приводит ТАСС.

Он не пояснил, что имеет в виду под ведением гибридной войны, однако заявил: западные страны потакали притеснению русского языка и русской культуры на Украине и не обращали внимания на требования Москвы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Материалы по теме:
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022
«В тылу опаснее, чем на фронте» Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
«В тылу опаснее, чем на фронте»Медики-добровольцы — о решении поехать в Донбасс и работе в зоне боевых действий
29 июля 2022
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022

«Когда [западные страны] наконец поняли, что все эти годы наши разговоры не были пустыми уговорами и просьбами, а отражали коренные интересы нашего государства, то они забились в истерике и пытаются своей беспрецедентной агрессией, злобой компенсировать свою собственную неспособность (...) вести дела на этой планете на основе равноправия, взаимоуважения, на основе соблюдения принципов международного права», — считает Лавров.

С таким мнением согласен глава Минобороны России Сергей Шойгу, говоривший, будто Запад и Соединенные Штаты выбрали Украину как инструмент гибридной войны против России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Миссию МАГАТЭ задержали на подконтрольной Украине территории
В России предложили выдавать промышленную ипотеку под три процента
Раскрыт мотив бросившего коктейль Молотова в здание администрации Орла
Лавров заявил о намерении укреплять границы на северо-западе России
Мужчина поджег 19-летнюю девушку за отказ выйти за него замуж
Опухоль весом с семилетнего ребенка выросла в животе у россиянина
Названы условия реализации лунной миссии России
Появились подробности о смертельном ДТП с мусоровозом в Подмосковье
МЧС экстренно предупредило о непогоде в Москве
В Совфеде предложили перестать называть страны Запада партнерами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.