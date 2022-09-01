Глава МИД Лавров обвинил Запад в развязывании гибридной войны против России на Украине

Страны Запада грубо и агрессивно развязали против России гибридную войну на украинской территории, когда поняли, что планы по превращению Украины в «анти-Россию» провалились. С таким обвинением выступил глава МИД России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, цитату приводит ТАСС.

Он не пояснил, что имеет в виду под ведением гибридной войны, однако заявил: западные страны потакали притеснению русского языка и русской культуры на Украине и не обращали внимания на требования Москвы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Когда [западные страны] наконец поняли, что все эти годы наши разговоры не были пустыми уговорами и просьбами, а отражали коренные интересы нашего государства, то они забились в истерике и пытаются своей беспрецедентной агрессией, злобой компенсировать свою собственную неспособность (...) вести дела на этой планете на основе равноправия, взаимоуважения, на основе соблюдения принципов международного права», — считает Лавров.

С таким мнением согласен глава Минобороны России Сергей Шойгу, говоривший, будто Запад и Соединенные Штаты выбрали Украину как инструмент гибридной войны против России.