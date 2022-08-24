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Шойгу назвал последствия поставок западного оружия Украине

Шойгу заявил, что поставки вооружения Украине затягивают конфликт и множат число жертв

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Поставки западными странами вооружения Украине затягивают военный конфликт и увеличивают число жертв. Об этом, выступая на совещании министров обороны стран — участниц ШОС, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

«США и их союзники продолжают накачку Украины оружием, что увеличивает количество жертв и затягивает конфликт», — назвал пследствия поставок Запада Шойгу.

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По его словам, специальная военная операция идет по намеченному плану. Министр обороны подчеркнул, что Запад и Соединенные штаты выбрали Украину как инструмент гибридной войны против России.

Ранее Шойгу заявил, что спецоперация развеяла миф о «супероружии Запада». РСЗО HIMARS и противотанковые комплексы Javelin «перемалываются в боях» — они не оказали существенного влияния на ход боевых действий, подчеркнул министр.

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Анастасия Шейкина
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