Обвиняемая в поджогах в Екатеринбурге американка сбежала из-под ареста

Американка Тейлор, обвиняемая в поджогах в Екатеринбурге, сбежала из-под домашнего ареста

Американка Елена Тейлор, которая обвиняется в поджоге автомобиля в Екатеринбурге, сбежала из-под домашнего ареста. Об этом заявил глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых, сообщает Ura.ru.

«Несколько дней назад ее в последний момент задержали на границе с Казахстаном, в Троицке. Из Казахстана она намеревалась улететь в США. В связи с тем, что гражданка США предприняла реальную попытку скрыться от следствия, полиция вышла в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения», — сказал Горелых.

Он добавил, что гражданка США срезала свой браслет. Судья согласился заключить ее под стражу — теперь Тейлор находится в СИЗО до начала судебного разбирательства.

28 мая стало известно о задержании 48-летней американки, также имеющей российское гражданство. По данным МВД, она на улице Победы в Екатеринбурге сожгла автомобиль Lexus. Чтобы ее не опознали, американка надевала мужскую одежду, использовала парики и накладные усы. Их нашли в багаже женщины. Ее задержали в аэропорту уральского города.

Американка рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что ранее у нее и экс-партнера был совместный бизнес в сфере недвижимости. Однако, как утверждает женщина, из-за действий мужчины она лишилась своей доли и поссорилась с ним, после чего жила за границей. В мае 2022 года она вернулась в Екатеринбург, чтобы, по предположению полиции, из мести уничтожить дорогостоящую машину. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.