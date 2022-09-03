Киеву предрекли потерю поддержки стран НАТО в случае утраты выхода к морю

Военный эксперт Евсеев предрек Киеву потерю поддержки НАТО в случае утраты выхода к морю

Киев потеряет поддержку стран НАТО в случае утраты выхода к Черному морю. Такое развитие событий предрек военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев, сообщает в субботу, 3 сентября, «Украина.ру».

«Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украины со стороны США», — пояснил он.

Эксперт добавил, что для США, Великобритании и Турции наличие выхода к Черному морю является чрезвычайно важным, поэтому России необходимо отрезать Киев от прибрежных территорий.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что провал атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон и неудачная попытка захвата Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вызвали недовольство украинского командования, из-за чего президент страны Владимир Зеленский оказался под угрозой военного переворота.