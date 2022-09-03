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Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу без клиента

Турфирмы РФ не смогут подавать заявления на финскую визу без личного присутствия клиента

Фото: Unsplash.com

Туристические фирмы России лишились возможности подавать заявления на финскую визу без личного присутствия клиента, а также бронировать слоты для подачи заявок, начиная с 1 сентября. Об этом сообщили в генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».

Компании будут взаимодействовать с визовым центром на тех же основаниях, что и индивидуальные заявители, то есть должны записывать каждого клиента на прием отдельно.

Бронь на подачу документов должна быть на имя желающего въехать в страну, несмотря на то, что заявка подается с помощью турфирмы.

«Кроме этого, клиент также должен быть на месте на момент подачи документов (ранее документы могла подать туристическая компания без присутствия клиента). Отныне без присутствия клиента документы у туристических компании приниматься не будут», — подчеркнули в генконсульстве.

Ранее Bloomberg сообщал, что официальные представители Финляндии, стран Балтии и Польши намерены в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят введение визовых ограничений для граждан России. Ограничения коснуться тех россиян, кто въезжает в указанные государства по суше.

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Марина Совина
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