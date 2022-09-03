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Спорт

Российский боец одержал первую победу в UFC

Российский боец Копылов нокаутировал итальянца Ди Кирико и одержал первую победу в UFC
Роман Копылов (справа)

Роман Копылов (справа). Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Роман Копылов одержал первую победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Схватка прошла в рамках турнира в Париже. Копылов нокаутировал итальянца Алессио Ди Кирико в третьем раунде.

Для россиянина этот бой стал третьим в промоушене. Всего в активе 31-летнего российского бойца девять побед при двух поражениях. На счету Ди Кирико 13 побед и семь поражений в профессиональных ММА.

Роман Копылов выступает в UFC с 2018 года. Ранее россиянин завоевал чемпионский пояс Fight Nights в среднем весе.

Ранее Копылов назвал сумму ежемесячного дохода, который нужен ему для комфортной жизни. «Думаю, что одного миллиона [рублей] вполне хватит в месяц. Безусловно, я также помогаю родителям и отправляю им часть своего дохода», — рассказал спортсмен.

Дарья Коршунова
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