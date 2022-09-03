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Назван возможный соперник сборной России по футболу в международном матче

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Киргизией

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Сборная России по футболу может провести международный товарищеский матч с Киргизией. Соперника россиян назвал «РБ-Спорт».

Игра должна состояться в конце сентября. Сначала команда Валерия Карпина соберется в Новогорске, а после нескольких дней тренировок вылетит на матч в Бишкек.

Если окончательная договоренность будет достигнута, Россия проведет первый международный матч с ноября 2021 года. Тогда команда Карпина на выезде со счетом 0:1 уступила в игре квалификации ЧМ-2022 Хорватии.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Алексей Гусев
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