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Церемония прощания с Горбачевым завершилась

В Москве завершилась церемония прощания с Горбачевым, гроб везут на Новодевичье кладбище

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В Москве в Доме Союзов завершилась церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Гроб везут на Новодевичье кладбище, где бывшего политика захоронят рядом с могилой жены Раисой Горбачевой.

Почтить память Горбачева приехали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, посол США Джон Салливан, журналисты Дмитрий Крылов, Дмитрий Муратов, Владимир Познер, артистка Алла Пугачева и другие.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. 1 сентября Песков сообщил, что прощание с бывшим советским лидером пройдет «с элементами государственных похорон». В частности, будет выставлен почетный караул.

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Варвара Кошечкина
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