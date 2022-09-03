Церемония прощания с Горбачевым завершилась

В Москве завершилась церемония прощания с Горбачевым, гроб везут на Новодевичье кладбище

В Москве в Доме Союзов завершилась церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Гроб везут на Новодевичье кладбище, где бывшего политика захоронят рядом с могилой жены Раисой Горбачевой.

Почтить память Горбачева приехали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, посол США Джон Салливан, журналисты Дмитрий Крылов, Дмитрий Муратов, Владимир Познер, артистка Алла Пугачева и другие.

Михаил Горбачев скончался 30 августа на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни. 1 сентября Песков сообщил, что прощание с бывшим советским лидером пройдет «с элементами государственных похорон». В частности, будет выставлен почетный караул.

