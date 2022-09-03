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Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после обстрела ВСУ поселка Теткино

Фото: Telegram-Канал «Роман Старовойт»

Появились кадры разрушений после обстрела приграничного поселка Теткино в Курской области со стороны Украины. Их публикует губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

На них видны посеченные и разбитые окна, а также воронки от снарядов на земле близ домов.

Фото: Telegram-Канал «Роман Старовойт»

Об обстреле приграничного села Теткино в Курской области стало известно в субботу 3 сентября. Не менее семи прилетов зафиксировано в районе улицы Фрунзе, сообщил Старовойт, подчеркнув, что в результате атаки ВСУ никто не пострадал.

В Курской области до 7 сентября действует высокий уровень террористической опасности. Старовойт призвал местных жителей быть бдительными и сообщать в правоохранительные органы о подозрительных людях, оставленных предметах и беспилотниках.

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Анастасия Шейкина
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