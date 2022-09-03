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В Херсонской области сбили переоборудованный для ракет США истребитель ВСУ

МО РФ: под Херсоном сбиты два штурмовика и истребитель, переоборудованный для ракет США
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: РИА Новости

В районе Сергеевки Херсонской области были сбиты два украинских штурмовика Су-25, а в районе Новоселовека Днепропетровской области — Миг-29 воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что истребитель был переоборудован для применения противолокационных ракет США «HARM». Помимо этого, российские средства ПВО за сутки ликвидировали три баллистические ракеты «Точка-У» и перехватили 60 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS (Хаймарс), «Ольха» и «Ураган».

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В оборонного ведомстве также заявили, что были сбиты три беспилотника в районах Волноваха, Новопавловка Донецкой Народной Республики, том числе «Байрактар-ТБ2» — в районе Каховка Херсонской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил российский лидер Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа министр обороны Сергей Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.

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Ксения Жарова
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