В США раскрыли режим применения украинскими МиГ-29 американских ракет HARM

Popular Mechanics: украинские МиГ-29 применяют американские HARM с максимальной дистанции

Пилоты украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29 могут применять американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM) в режиме Pre-Brief, предназначенном для поражения цели с максимальной дистанции. Об этом пишет Popular Mechanics.

Американское издание раскрывает, что «украинские пилоты, вероятно, выпускают ракеты в режиме Pre-Brief, который позволяет запустить ракету на максимальную дальность по известной радиолокационной цели».

Отмечается, что «Pre-Brief является самым простым режимом запуска, требует минимальной подготовки пилотов и не зависит от другого оборудования НАТО, отсутствующего на МиГ-29».

Таким образом журнал прокомментировал ролик МиГ-29 с AGM-88 HARM, опубликованный Минобороны Украины.

Согласно открытым данным, режим Pre-Brief предполагает запуск ракеты по баллистической траектории по цели с заранее известными координатой и радиолокационными характеристиками излучения, после чего, приближаясь в заданный район, ракета задействует спутниковую или инерциальную навигацию.

В августе издание The Drive заметило, что истребители четвертого поколения Воздушных сил Украины МиГ-29 советского производства получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.