Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США раскрыли режим применения украинскими МиГ-29 американских ракет HARM

Popular Mechanics: украинские МиГ-29 применяют американские HARM с максимальной дистанции

Фото: Армія Інформ / Wikimedia Commons

Пилоты украинских истребителей четвертого поколения МиГ-29 могут применять американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radar Missile (HARM) в режиме Pre-Brief, предназначенном для поражения цели с максимальной дистанции. Об этом пишет Popular Mechanics.

Американское издание раскрывает, что «украинские пилоты, вероятно, выпускают ракеты в режиме Pre-Brief, который позволяет запустить ракету на максимальную дальность по известной радиолокационной цели».

Отмечается, что «Pre-Brief является самым простым режимом запуска, требует минимальной подготовки пилотов и не зависит от другого оборудования НАТО, отсутствующего на МиГ-29».

Таким образом журнал прокомментировал ролик МиГ-29 с AGM-88 HARM, опубликованный Минобороны Украины.

Материалы по теме:
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022
От «Юноны» к «Пузырьку»: как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
От «Юноны» к «Пузырьку»:как выглядит самое современное российское оружие на форуме «Армия-2022»
17 августа 2022

Согласно открытым данным, режим Pre-Brief предполагает запуск ракеты по баллистической траектории по цели с заранее известными координатой и радиолокационными характеристиками излучения, после чего, приближаясь в заданный район, ракета задействует спутниковую или инерциальную навигацию.

В августе издание The Drive заметило, что истребители четвертого поколения Воздушных сил Украины МиГ-29 советского производства получили американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Экс-канцлер Германии оценил угрозы Зеленского захватить Крым
Пушков назвал лидеров западных стран наиболее удивленными санкциям против России
Российский военный рассказал о боях в Херсонской области
Россиянам дали рекомендации по защите данных в мессенджерах
Нутрициолог раскрыла пять правил сбора ланч-бокса для школьника
Назван самый популярный тип квартир в новостройках Москвы и Подмосковья
ВСУ обстреляли граничащий с Украиной район Брянской области
В США раскрыли режим применения украинскими МиГ-29 американских ракет HARM
Украинским войскам предрекли катастрофу из-за сокращения поставок вооружений
Усик высказался о возможном бое с Фьюри
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.