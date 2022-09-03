Минобороны заявило о поражении 53 артиллерийских подразделений ВСУ

Минобороны отчиталось о поражении 53 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

Российские военные поразили 53 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях в 157 районах. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там добавили, что в этих районах также ликвидирована украинская военная техника и живая сила противника.

Помимо этого, российские военные нанесли удары по шести складам боеприпасов ВСУ, которые находятся в Николаевской, Харьковской и Запорожской областях, а также в Донецкой народной республике (ДНР).

Минобороны также отчиталось об уничтожении топливного хранилища 60-й пехотной бригады ВСУ в районе Краматорска и о ликвидации пусковой установки РСЗО HIMARS американского производства с машиной подвоза боеприпасов в районе Константиновки в ДНР. Также были уничтожены до 30 человек боевого расчета.

2 сентября глава Минобороны Сергей Шойгу назвал число уничтоженных штабов и техники ВСУ в августе — 174 штаба и более 600 единиц тяжелого вооружения.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 24 августа Шойгу объяснил, что замедление темпов спецоперации — сознательное решение, вызванное стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан.