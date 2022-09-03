Эрдоган похвалил Россию за помощь в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Эрдоган отметил конструктивную роль Москвы в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил конструктивную роль Москвы в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля, опубликованном по итогам телефонных переговоров российского и турецкого лидеров.
Отмечается, что стороны также обсудили развитие торгово-экономических связей и совместные проекты в области энергетики.