«Сочи» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ

«Сочи» в гостях проиграл «Краснодару» со счетом 1:2 в матче Российской премьер-лиги

«Сочи» проиграл «Краснодару» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч состоялся в Краснодаре 3 сентября. Счет в матче открыл нигерийский нападающий хозяев Олакунле Олусегун на 49-й минуте. Спустя три минуты закрепил позицию команды полузащитник Эдуард Сперцян.

На 65-минуте форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе сократил отставание гостей. Итоговый результат — победа «Краснодара» со счетом 2:1.

Благодаря этой победе «Краснодар» поднялся на вторую строку турнирной таблицы. В активе команды 17 очков. «Сочи» остается на шестой позиции с 13-ю баллами.

В следующем туре «Сочи» 9 сентября примет московское «Динамо». «Краснодар» 10 сентября сыграет в гостях против ЦСКА.