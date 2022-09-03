Переводчик Рейгана раскрыл его мнение о личности Горбачева

Переводчик Рейгана Заречняк: президент США считал Горбачева уникальной личностью

Бывший переводчик сорокового президента США Рональда Рейгана Димитрий Заречняк рассказал, что американский лидер ценил личность первого президента СССР Михаила Горбачева и его действия в области свободы слова в Советском Союзе, сообщает РИА Новости.

Заречняк раскрыл мнение Рейгана о Горбачеве и заявил, что глава США считал советского лидера «уникальной личностью, которая действительно изменила ход дел в Советском Союзе и, думаю, это было главным достижением Горбачева». «Президент Рейган понимал это и воспользовался этим», — отметил переводчик, присутствовавший на саммите в Женеве в 1985 году.

По его мнению, «еще до встречи с Горбачевым сам Рейган и все мы, конечно, знали о нем, о том, что он начал разрешать свободу слова в Советском Союзе». Переводчик добавил, что «общие ожидания от встречи были хорошие, и все, что происходило вокруг, лишь поддерживало их». Саммит длился почти два часа, которые включали и переговоры делегаций, и общение президентов тет-а-тет.

«Я согласен со мнением о том, что Горбачев был представителем великих политиков, таких, к которым причисляют Рейгана, Тэтчер и его, после них все изменилось», — подчеркнул Заречняк.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни вечером 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

Прощание с Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Советского лидера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

