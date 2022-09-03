Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Переводчик Рейгана раскрыл его мнение о личности Горбачева

Переводчик Рейгана Заречняк: президент США считал Горбачева уникальной личностью
Рональд Рейган и Михаил Горбачев

Рональд Рейган и Михаил Горбачев. Фото: Reuters

Бывший переводчик сорокового президента США Рональда Рейгана Димитрий Заречняк рассказал, что американский лидер ценил личность первого президента СССР Михаила Горбачева и его действия в области свободы слова в Советском Союзе, сообщает РИА Новости.

Заречняк раскрыл мнение Рейгана о Горбачеве и заявил, что глава США считал советского лидера «уникальной личностью, которая действительно изменила ход дел в Советском Союзе и, думаю, это было главным достижением Горбачева». «Президент Рейган понимал это и воспользовался этим», — отметил переводчик, присутствовавший на саммите в Женеве в 1985 году.

По его мнению, «еще до встречи с Горбачевым сам Рейган и все мы, конечно, знали о нем, о том, что он начал разрешать свободу слова в Советском Союзе». Переводчик добавил, что «общие ожидания от встречи были хорошие, и все, что происходило вокруг, лишь поддерживало их». Саммит длился почти два часа, которые включали и переговоры делегаций, и общение президентов тет-а-тет.

Материалы по теме:
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца» Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
«Жалею, что не удалось довести перестройку до конца»Умер Михаил Горбачев — первый и единственный президент СССР
30 августа 2022
«Ничего у своей страны и своего народа не украл» Кем на самом деле был Михаил Горбачев?
«Ничего у своей страны и своего народа не украл»Кем на самом деле был Михаил Горбачев?
31 августа 2022
«Генсек ошибаться не может» Горбачев хотел изменить мир. Почему он начал с Арктики и что из этого получилось?
«Генсек ошибаться не может»Горбачев хотел изменить мир. Почему он начал с Арктики и что из этого получилось?
Сегодня

«Я согласен со мнением о том, что Горбачев был представителем великих политиков, таких, к которым причисляют Рейгана, Тэтчер и его, после них все изменилось», — подчеркнул Заречняк.

Бывший президент Советского Союза скончался на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни вечером 30 августа. По данным СМИ, перед смертью Горбачев прибыл в ЦКБ на процедуру гемодиализа. В окружении советского политика отвергли коронавирус как причину смерти.

Прощание с Горбачевым состоится в субботу, 3 сентября. Советского лидера похоронят на Новодевичьем кладбище, прощание с ним пройдет в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Газпром» полностью остановил работу «Северного потока»
Переводчик Рейгана раскрыл его мнение о личности Горбачева
Турфирмы в России лишились возможности подать заявку на финскую визу без клиента
Белый дом прокомментировал планы США поставить Тайваню крупную партию оружия
Российские военные сорвали попытку десанта ВСУ высадиться около Энергодара
Раскрыты последствия укрепления доллара
Российские дипломаты заявили о создании всех условий для беженцев с Украины
Экс-депутат Рады раскрыл последствия провала атаки ВСУ на Херсон
В Британии назвали два прокола главы МИД в отношениях с Россией
Украинские военные открыли огонь по Энергодару
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.