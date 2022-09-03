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Тренер сборной России отреагировал на срыв перехода Захаряна в «Челси»

Виктор Онопко отказался считать срыв перехода Арсена Захаряна в «Челси» трагедией

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Ассистент главного тренера сборной России Виктор Онопко отреагировал на срыв трансфера полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси». Об этом сообщает Sport24.

Специалист отказался считать произошедшее трагедией. «Арсен — сильный человек. Он не сбавит, не потеряет мотивацию», — отметил Онопко. Он добавил, что общался с Захаряном. По словам Онопко, тот полон желания продолжать работать.

1 сентября «Динамо» сообщило, что переход российского полузащитника в «Челси» не состоится из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрываются. В клубе добавили, что открыты к предложениям по поводу перехода Захаряна. На данный момент он остается игроком бело-голубых.

Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) футболист отметился одним забитым мячом в пяти встречах. Хавбек также принял участие в четырех матчах сборной России.

Алексей Гусев
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