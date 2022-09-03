Украинские военные нанесли ракетный удар по Херсону

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону и разрушили жилое здание

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Херсону. В результате действий украинских военных в субботу, 3 сентября, пострадала городская инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, передает РИА Новости.

«Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и других разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Херсона, не менее восьми взрывов прогремели в районе речного порта. На месте произошедшего видны клубы черного дыма.