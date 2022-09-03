Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украинские военные нанесли ракетный удар по Херсону

ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону и разрушили жилое здание
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Херсону. В результате действий украинских военных в субботу, 3 сентября, пострадала городская инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона, передает РИА Новости.

«Работала система ПВО. Но есть попадания в гражданскую инфраструктуру. Прямым ударом разрушено жилое здание», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и других разрушениях пока не поступала.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли центр Херсона, не менее восьми взрывов прогремели в районе речного порта. На месте произошедшего видны клубы черного дыма.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о возобновлении прокачки по газопроводу «Северный поток»
Стало известно о не вышедшей в эфир программе про Горбачева
США назвали главным победителем по итогам энергетического кризиса в Европе
Стоматолог назвала способ сэкономить на лечении зубов
Во Франции на политика подадут жалобу из-за критики пропаганды Киева
В России отреагировали на предлагаемое Польшей ограничение въезда
В Венгрии заявили о невозможности обеспечить страну газом без России
Реклама ресторана Pizza Hut с участием Горбачева возмутила сеть
На комика Гудкова написали заявление в Генпрокуратуру за клип «Я узкий»
Норвежский футболист изменил отношение к продолжению карьеры в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.