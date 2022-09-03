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ВКС России поразили пункт дислокации ротной тактической группы ВСУ

Минобороны: ВКС России поразили пункт дислокации ротной тактической группы ВСУ

Фото: Shutterstock

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) пункт дислокации ротной тактической группы 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в субботу, 3 сентября, журналистам рассказали в Минобороны.

Отмечается, что в результате удара российских ВКС уничтожено более 100 украинских военных.

Также в Министерстве обороны России рассказали, что ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Как сообщил журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, «за сутки боевых действий на данном направлении противник потерял 23 танка, 27 боевых машин пехоты, 14 других боевых бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 230 военнослужащих».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация бывшей советской республики.

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Игорь Дмитров
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