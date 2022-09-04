Германия направит Украине помощь для беженцев

Funke: Германия направит Украине €200 млн на программу поддержки внутренних беженцев

Берлин выделит Киеву новый пакет финансовой помощи для беженцев в размере 200 миллионов евро, рассказала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. Ее слова приводит медиагруппа Funke.

«Значительная часть нашей новой помощи должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц», — сказала глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) направит Украине пять миллионов евро. Отмечается, что направленная сумма будет предназначена для покрытия «неотложных расходов», в том числе на выплату зарплат и пособий гражданам государства.

В августе стало известно, что Соединенные Штаты предоставят военную помощь Киеву почти на три миллиарда долларов. Президент США Джо Байден анонсировал соответствующее заявление в честь Дня независимости Украины.