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Германия направит Украине помощь для беженцев

Funke: Германия направит Украине €200 млн на программу поддержки внутренних беженцев

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Берлин выделит Киеву новый пакет финансовой помощи для беженцев в размере 200 миллионов евро, рассказала министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце. Ее слова приводит медиагруппа Funke.

«Значительная часть нашей новой помощи должна пойти на программу украинского правительства по поддержке внутренне перемещенных лиц», — сказала глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Европейский союз (ЕС) направит Украине пять миллионов евро. Отмечается, что направленная сумма будет предназначена для покрытия «неотложных расходов», в том числе на выплату зарплат и пособий гражданам государства.

В августе стало известно, что Соединенные Штаты предоставят военную помощь Киеву почти на три миллиарда долларов. Президент США Джо Байден анонсировал соответствующее заявление в честь Дня независимости Украины.

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Алевтина Запольская
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