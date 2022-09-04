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Сенатор Джабаров счел возможный уход Кадырова потерей для России

Сенатор Джабаров назвал возможный уход с поста главы Чечни Кадырова потерей для России

Фото: Чингис Кондаров / Reuters

Уход Рамзана Кадырова с поста главы Чечни стал бы большой потерей для чеченского народа и России в целом. Такое мнение
РИА Новости высказал первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

По словам сенатора, Кадыров является одним из самых незаурядных современных руководителей, а Чечня за годы его руководства стала одним из самых стабильных регионов страны. «Кадыров пользуется громадным уважением у своих соседей... Я думаю, он слишком молод еще, чтобы уходить», — отметил он.

Джабаров указал, что Кадыров может озвучивать свои мысли, но народ будет категорически против его ухода.

3 сентября Кадыров заявил, что «сегодня узнал» о том, что является главным «долгожителем» среди российских губернаторов. «Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск», — отметил он.

Политолог Илья Гращенков в беседе с «Лентой.ру» не исключил, что рано или поздно Рамзан Кадыров оставит кого-то из своих людей управлять регионом, а сам займется какими-то федеральными историями. «Учитывая СВО и активное участие Кадырова, может быть, это связано с дальнейшим управлением этими территориями или связано с какими-то силовыми постами», — допустил он.

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Марина Совина
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