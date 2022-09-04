Папа Римский расформировал руководство Мальтийского ордена

Reuters: папа Римский расформировал Суверенный Совет Мальтийского ордена

Папа Римский Франциск распустил Суверенный Совет Мальтийского ордена, который исполняет функции правительства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на службу печати Святого престола.

По данным агентства, вместо этого он назначил новый временный состав его руководства. Кроме того, понтифик принял ряд решений, касающихся основополагающих документов. В частности, с 4 сентября в силу вступают новые Конституция и Кодекс Мальтийского ордена.

Мальтийский орден считается старейшим в мире рыцарским орденом (основан в 1048 году). Он располагается на территории Италии и Мальты. Орден занимается благотворительной деятельностью, в частности оказанием медицинской помощи по всему миру.

Ранее Папа Римский Франциск заявил о готовности уйти с поста «в один прекрасный день» из-за проблем со здоровьем. По словам 85-летнего главы католической церкви, в последнее время он испытывает трудности с ходьбой.