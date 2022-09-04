Опровергнуты два распространенных заблуждения относительно зарядки смартфонов

Специалист Кузьменко рассказал, что полная разрядка смартфона плохо влияет на устройство

Старший специалист Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко опроверг два наиболее распространенных заблуждения относительно зарядки смартфонов. О том, как правильно обращаться с гаджетами он рассказал агентству «Прайм».

Эксперт отметил, что зачастую при покупке смартфона продавцы-консультанты дают клиентам устаревшие советы о зарядке устройства, которые применимы лишь к никелевым аккумуляторам. На сегодняшний день, в телефонах используются в основном литий-ионные аккумуляторы, которые требуют иного подхода. «Для максимально долгой работы аккумулятора необходимо стараться держать уровень заряда от 20 процентов до 80 процентов, то есть не рекомендуется сильно разряжать устройство и полностью заряжать», — объяснил Кузьменко, порекомендовав не оставлять телефон на зарядке на ночь.

Он также назвал неверным убеждение, что использование провода или адаптера от другого телефона сокращает срок службы гаджета. «Если спецификация зарядного устройства одинакова с новым адаптером, то можно. Нужно смотреть на выходные значения вольт и ампер. В том случае, если адаптер имеет одинаковые значения или у старого значения параметры ниже, то использовать старый адаптер можно», — заключил специалист.

До этого Кузьменко предупредил об опасности зарядки смартфона под подушкой из-за возможного возгорания. Эксперт напомнил, что телефон продолжает работать и в выключенном состоянии, выделяя тепло, что может привести к перегреву.

