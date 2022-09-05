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В России захотели создать свой институт регулирования норм украинского языка

В Госдуме предложили создать в России свой институт регулирования норм украинского языка

Фото: РИА Новости

В России захотели создать свой, независимый от Киева институт регулирования норм украинского языка. Об этом со ссылкой на соответствующий документ в понедельник, 5 августа, сообщает RT.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы Евгению Федорову. Он отметил, что украинский язык является неотъемлемой, значимой частью культуры России, а в Крыму имеет статус государственного, наряду с русским и крымско-татарским. В настоящий момент регуляторами норм украинского языка выступают Институт украинского языка и Институт языковедения Национальной академии наук Украины.

Письмо Федорова с инициативой уже отправлено на имя главы министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова. «В целях сохранения украинского языка и снижения искусственного, политически ангажированного влияния на него прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания в России учреждения, регулирующего нормы украинского языка», — говорится в нем.

В конце августа стало известно, что Минпросвещения России готовит учебник по классическому украинскому языку. По нему будут преподавать в школах Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Учащиеся в этих школах будут и дальше учить украинский язык как родной или в виде факультатива, рассказал глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

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Евгения Куликова
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