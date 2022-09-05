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Путин ответил на вопрос о цели в жизни

Президент России Путин заявил, что жить надо ради того, за что можно умереть

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Жить надо ради того, за что можно умереть. Так на вопрос о цели в жизни ответил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам главы государства, экологические вопросы, которые обсуждаются на форуме «Экосистема. Заповедный край», являются самыми важными не только для России, но и для человечества в целом. «И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: "Жить надо ради того, за что можно умереть"», — добавил Путин.

Обращаясь к участникам всероссийского молодежного экологического форума, президент отметил, что будет поддерживать все, чем они занимаются.

Ранее Владимир Путин поразмышлял о том, где начинается Россия. «Вообще, наша страна начинается с человека, где бы он ни жил. Но географически, я думаю, все-таки мы должны сказать — на Камчатке», — заявил глава государства.

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Сергей Истомин
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