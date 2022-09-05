Спасатель назвал условия выживания застрявших на Ключевской Сопке туристов

Спасатель Киселев заявил о высоких шансах застрявших на Ключевской Сопке россиян выжить

Шансы на выживание туристов на Ключевской Сопке достаточно высоки в случае, если люди проявят психологическую устойчивость, не поддадутся панике, а также если не произойдет дополнительных происшествий вроде порванной палатки. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил спасатель Денис Киселев. Он добавил, что известны случаи, когда туристы ждали спасения в горах больше недели.

Четверо выживших россиян, которые терпят бедствие на Ключевской Сопке на Камчатке, находятся на разных высотах. Два человека застряли на высоте 4,1 тысячи метров, еще двое — на 3,3 тысячи метров. «Из первой группы один из туристов травмирован», — уточнил собеседник агентства.

«Шансы на выживание здесь во многом зависят от организованности самих людей. Если они проявят психологическую устойчивость, все закончится хорошо, — считает Киселев. — Второй момент — это снаряжение, которого должно быть достаточно, чтобы дождаться прихода спасателей. Ну, а дальше нужно просто не поддаваться панике и верить».

Думаю, что Ключевская Сопка — не такая уж сложная вершина, и не такие там катастрофические условия. Так что шансы туристов достаточно высоки Денис Киселев спасатель

Эксперт добавил, что также во многом ситуация зависит от конкретных условий, в которых оказываются туристы: есть ли у них палатка, достаточно ли провизии. Он добавил, что, как правило, ожидание спасательной операции в течение двух-трех дней не представляет большой угрозы для жизни.

«Конечно, это справедливо в том случае, если не случится новых неприятностей вроде порванной палатки. Если палатка порвется, то выжить будет намного сложнее. Впрочем, существуют примеры, когда выживали вообще вопреки всему и без палатки. На Эвересте люди проводили холодные ночевки вообще без снаряжения и кислорода и выживали. А в Пакистане три года назад человек ждал спасения восемь дней. И дождался», — рассказал Киселев.

Группа из 12 человек — 10 туристов и 2 гидов — отправилась на Ключевскую Сопку в Усть-Камчатском районе Камчатского края 30 августа. 3 сентября девять человек начали восхождение, а трое остались в лагере на высоте 3,3 тысячи метров. На высоте 4158 метров группа сорвалась и упала в пропасть. Сначала сообщалось о четырех погибших, но позже из-за переохлаждения их число выросло до восьми, а потом до девяти.