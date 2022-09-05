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Посол США в России ушел с должности

Посол США Салливан завершил работу и покинул Россию в рамках дипломатической ротации
Джон Салливан

Джон Салливан. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Посол США Джон Салливан завершил свою работу в России и покинул Москву в воскресенье, 4 сентября. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву

Посольство США в России

Отмечается, что после ухода с должности Салливан завершит 40-летнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США, включая должность заместителя государственного секретаря США, руководящие посты в американских министерствах юстиции, обороны и торговли США.

Салливан проработал на должности посла США в России три года (с декабря 2019 года). После отъезда он завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд.

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Причина ухода

Как сообщил диписточник ТАСС в американском посольстве, Вашингтон готовит ротацию на должность посла США в Москве. При этом собеседник агентства подчеркнул, что ни о каком понижении уровня диппредставительства Соединенных Штатов в России речи не идет.

О том, что Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации, сообщала и газета The Washington Post с ссылкой на источники. По их словам, отъезд посла из Москвы был запланирован.

Он проработал полный срок в качестве посла Соединенных Штатов в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена

Посольство США в России

В свою очередь, политолог-американист Малек Дудаков в беседе с «Лентой.ру» предположил, что возможной причиной отъезда из России американского посла Джона Салливана стало ухудшение отношений Москвы и Вашингтона. По его мнению, прекращение полномочий посла не было запланированным, но оказалось неизбежным.

Дудаков объяснил, что американских послов обычно переназначают после президентских выборов. Салливан был назначен еще при бывшем главе государства Дональде Трампе, поэтому теперь действующий американский лидер Джо Байден хотел бы назначить своего.

Сейчас, я допускаю, что его отставка связана не с такими бюрократическими процедурами, а с тем, что происходит в отношениях между Россией и США, которые де-факто заморожены. Ему на смену посла все-таки выберут и утвердят в cенате, но это займет какое-то время, и это показывает, до какого уровня упали наши отношения

Малек ДудаковПолитолог-американист

Говоря о преемнике Салливана, Дудаков заявил, что кандидата будут выбирать из членов демократической партии, это будет человек, «который понимает специфику России». Однако, указал он, многие из тех, кто специализируется по России, персоны нон грата для Москвы, поэтому Вашингтону «придется потрудиться, чтобы найти нужную кандидатуру на пост посла».

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Реакция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отказался отвечать на вопрос, стал ли для Москвы неожиданным отъезд Джона Салливана, а также запрашивал ли Вашингтон агреман на нового посла. Он переадресовал соответствующий вопрос в Министерство иностранных дел (МИД).

В свою очередь, диписточник ТАСС сообщил, что Россия пока не планирует менять посла страны в США. Он также отметил, что о понижении уровня диппредставительства Вашингтона в Москве речи не идет.

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Сохранение дипотношений

Как подчеркнул представитель Госдепартамента США, Вашингтон считает критически важным сохранение дипломатических отношений с Москвой для «управления напряженностью» в разгар кризиса на Украине.

В ведомстве отметили, что завершивший работу на должности посла в России Джон Салливан отслужил полный срок на своем посту.

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Марина Совина
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