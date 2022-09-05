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Володин предрек украинкам «отправку на убой»

Спикер Госдумы Володин посоветовал украинкам бежать из страны из-за воинского учета

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин призвал украинских женщин покинуть страну, пока у них есть такая возможность. Об этом он написал в своем Telegram-канале в понедельник, 5 сентября.

«Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», — говорится в заявлении политика.

С 1 октября военнообязанные женщины на Украине должны встать на учет, им запретят выезжать из страны. В списке тех, на кого распространяются эти правила, 14 специальностей. Обязанность вставать на учет распространяется также на беременных и тех, у кого есть малолетние дети, подчеркнул Володин.

«Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал», — считает спикер Госдумы.

Он напомнил также, что супруга президента Украины находится за границей, так что ее «это нововведение не коснется».

Юрист Минобороны Украины Владимир Смилка объяснил эти ограничения стандартами НАТО, к которым стремится страна. Отмечалось, что принудительной мобилизации им пока опасаться не нужно.

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Евгения Куликова
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