Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России предложили создать институт по регулированию норм украинского языка

Депутат ГД Федоров предложил создать в РФ институт по регулированию норм украинского языка

Фото: РИА Новости

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в России институт по регулированию норм украинского языка. Соответствующее письмо он направил на имя главы Министерства науки Валерия Фалькова, передает RT.

Парламентарий отметил, что русский и украинский языки схожи, поскольку сформировались на основе общего древнерусского языка. Он подчеркнул, что украинский язык является необъемлемой частью культуры России, а в Крыму имеет статус государственного наряду с русским и крымскотатарским.

Федоров предложил создать учреждение, которое будет регулировать правила использования украинского языка в России вне зависимости от политических решений Киева.

Он также напомнил, что сейчас предпринимаются попытки искусственно изменить правописание, фонетику языка, интегрировать в него новую лексику для отдаления его от русского.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в России готовится учебник по классическому украинскому языку. По этим пособиям смогут преподавать в школах Луганской и Донецкой народных республик.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
ВСУ попытались отрезать линию снабжения российских войск
Россия внесла силовиков ЕС в черный список
Российские подлодки начали отработку погружения в рамках испытаний на Балтике
В России дали «не очень хороший» прогноз о вылове красной рыбы
Убийцы прятали трупы жертв в багажниках автомобилей в Москве и области
Раскрыта версия убийства бизнесмена на набережной Тараса Шевченко в Москве
Попытка поджога московского спорткомплекса хулиганом попала на видео
Еврокомиссия призвала все страны ЕС сократить потребление энергии в пиковые часы
Минобороны сообщило о прекращении атак ВСУ на Николаево-Криворожском направлении
Жена Зеленского ответила сооснователю Pink Floyd и отослала его к Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.