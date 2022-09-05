В России предложили создать институт по регулированию норм украинского языка

Депутат ГД Федоров предложил создать в РФ институт по регулированию норм украинского языка

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил создать в России институт по регулированию норм украинского языка. Соответствующее письмо он направил на имя главы Министерства науки Валерия Фалькова, передает RT.

Парламентарий отметил, что русский и украинский языки схожи, поскольку сформировались на основе общего древнерусского языка. Он подчеркнул, что украинский язык является необъемлемой частью культуры России, а в Крыму имеет статус государственного наряду с русским и крымскотатарским.

Федоров предложил создать учреждение, которое будет регулировать правила использования украинского языка в России вне зависимости от политических решений Киева.

Он также напомнил, что сейчас предпринимаются попытки искусственно изменить правописание, фонетику языка, интегрировать в него новую лексику для отдаления его от русского.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал, что в России готовится учебник по классическому украинскому языку. По этим пособиям смогут преподавать в школах Луганской и Донецкой народных республик.

