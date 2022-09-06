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В Харьковской области опровергли сообщения о наступлении ВСУ

Администрация Харьковской области опровергла сообщения о наступлении ВСУ под Балаклеей

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Администрация Харьковской области опровергла сообщения о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Балаклеей, передает ТАСС.

«В разных проукраинских каналах и каналах с не очень честной историей ведения странички вы можете читать новости о якобы наступлении со стороны ВСУ. Но это не так! В Telegram-каналах специально наводится паника, выкладываются недостоверные и откровенно лживые новости. Не доверяйте этой информации», — призвали в администрации.

Ранее Министерство обороны России сообщило о попытках атаки украинских военных на Николаево-Криворожском направлении. По данным ведомства, Воздушно-космические силы (ВКС) России, ракетные войска и артиллерия нанесли высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ.

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Алевтина Запольская
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