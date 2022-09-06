Российские «Бастионы» выполнили электронные пуски ракет

Расчеты БРК «Бастион» Балтфлота выполнили электронные пуски ракет на учениях

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота провели плановые учения по нанесению ракетных ударов по морским целям в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«К мероприятию боевой подготовки были привлечены дивизион береговых ракетных комплексов "Бастион", комплексы разведки морской и воздушной обстановки Ленинградской военно-морской базы Балтфлота», — отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что к учениям привлекли около 10 единиц военной и специальной техники и порядка 70 военнослужащих.

Расчеты «Бастионов» отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в позиционный район на побережье Финского залива, а также осуществили развертывание и подготовку БРК к применению.

«Завершающим этапом учения расчетов комплексов "Бастион" стала отработка нанесения условных ударов по морским целям с выполнением электронных пусков ракет», — добавили в пресс-службе, отметив, что «поставленные задачи были решены успешно».

В августе «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщили, что БРК «Бастион» прикроют Ленинградскую военно-морскую базу. Ракеты комплекса могут поражать цели на дистанции до 600 километров.

В феврале военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что БРК «Бастион» может поразить большинство существующих кораблей.