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Российские «Бастионы» выполнили электронные пуски ракет

Расчеты БРК «Бастион» Балтфлота выполнили электронные пуски ракет на учениях

Фото: Минобороны РФ / Globallookpress.com

Расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» Балтийского флота провели плановые учения по нанесению ракетных ударов по морским целям в Финском заливе. Об этом сообщила пресс-служба флота, передает ТАСС.

«К мероприятию боевой подготовки были привлечены дивизион береговых ракетных комплексов "Бастион", комплексы разведки морской и воздушной обстановки Ленинградской военно-морской базы Балтфлота», — отмечается в сообщении. В пресс-службе добавили, что к учениям привлекли около 10 единиц военной и специальной техники и порядка 70 военнослужащих.

Расчеты «Бастионов» отработали выдвижение из пункта постоянной дислокации в позиционный район на побережье Финского залива, а также осуществили развертывание и подготовку БРК к применению.

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«Завершающим этапом учения расчетов комплексов "Бастион" стала отработка нанесения условных ударов по морским целям с выполнением электронных пусков ракет», — добавили в пресс-службе, отметив, что «поставленные задачи были решены успешно».

В августе «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны России сообщили, что БРК «Бастион» прикроют Ленинградскую военно-морскую базу. Ракеты комплекса могут поражать цели на дистанции до 600 километров.

В феврале военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что БРК «Бастион» может поразить большинство существующих кораблей.

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Даниил Иринин
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