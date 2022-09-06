В Германии заявили о «слепой зависимости» от российского газа

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что страна никогда не получала дешевый газ из России

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ никогда не получала дешевый газ из России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Важно признать с точки зрения того, что ждет нас в будущем, что в действительности мы никогда не получали дешевый газ из России», — сказала она, добавив, что страна оплачивала поставки по двойной или тройной цене в том числе за счет ослабления национальной безопасности.

По словам министра, рыночная цена на газ иногда была выгодной для импортеров. Однако она привела к «слепой зависимости» или «обмену инфраструктурами», что угрожало безопасности республики.

В то же время Бербок рассказала, что, несмотря на проблемы с поставками газа из России, введенные санкции сняты не будут. Министр указала, что Россия является угрозой энергетической безопасности ФРГ, избавиться от нее можно только благодаря полному освобождению от зависимости от ископаемой энергетики.