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Нападение с ножом ученицы школы боевых искусств на сына тренера попало на видео

Атаку с ножом ученицы школы боевых искусств на сына ее тренера сняли на видео в Петербурге

Нападение с ножом ученицы школы боевых искусств на сына своего тренера в Санкт-Петербурге попало на видео: на кадрах видно, как девушка догоняет мужчину с его спутницей и наносит удар в поясницу; завязывается драка. Кадры опубликовал Telegram-канал 78|НОВОСТИ.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел у торгово-развлекательного комплекса «Гранд Каньон». Пострадавшего мужчину доставили в Елизаветинскую больницу с колото-резаными ранами поясницы и правого уха, а фигурантку задержала полиция. Мотив преступления не установлен.

На кадрах также видно, что мужчина смог отбиться: после нескольких ударов со стороны агрессивной ученицы он повалил ее на землю ударом ноги и не давал встать.

Леонид Микуляк
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