Rockstar «попрощалась» с GTA V

Pocket-Lint: Rockstar намекнула на завершение цикла GTA V и переход к новой части серии

Rockstar поблагодарила разработчиков, принимавших участие в создание игр Grand Theft Auto. Об этом сообщает издание Pocket-Lint.

Журналисты издания обратили внимание, что на сайте Rockstar появилось письмо, в котором студия поблагодарила всех разработчиков, принимавших участие в создании и поддержке Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online. По версии авторов, компания попрощалась с GTA V, что может быть намеком на завершение цикла тайтла и переход к новой части серии — GTA VI.

«Мы хотим отметить и поблагодарить всех, кто внес свой вклад в эти игры с момента их первоначального запуска в 2013 году и до наших дней», — говорится в сообщении. Журналисты выяснили, что в заявлении Rockstar выразила благодарность шестью тысячам разработчиков и энтузиастов, причастных к созданию Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online.

Авторы медиа отметили, что подобное сообщение вряд ли могло появиться случайно — судя по всему, GTA VI может выйти раньше, чем ожидается. Также журналисты предположили, что в ближайшее время Rockstar опубликует дополнительные детали о будущей игре.

В конце августа инсайдеры рассказали, что в новой части Grand Theft Auto будут появляться обновления для одиночного режима. Так, для игроков со временем будут открываться новые города и острова.