В Херсоне прозвучало более десяти взрывов
В Херсоне прозвучало более десяти взрывов из-за работы российской ПВОСюжетРабота систем ПВО:
В Херсоне прозвучало более десяти взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
Предположительно, хлопки стали следствием работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).
4 сентября заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что в Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, системы ПВО работают постоянно. «Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура», — заключил он.
Ранее ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Украинские бойцы запустили семь снарядов в сторону станции. В ходе обстрела была повреждена линия электропередачи, мощность 6-го энергоблока ЗАЭС снижена.