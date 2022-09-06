В Херсоне прозвучало более десяти взрывов

В Херсоне прозвучало более десяти взрывов из-за работы российской ПВО

В Херсоне прозвучало более десяти взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

Предположительно, хлопки стали следствием работы российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

4 сентября заместитель главы местной администрации Кирилл Стремоусов рассказал, что в Херсонской области не прекращаются обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, системы ПВО работают постоянно. «Хаотичные обстрелы — жилые дома, речной порт вчера, гостиница — чисто гражданская инфраструктура», — заключил он.

Ранее ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Украинские бойцы запустили семь снарядов в сторону станции. В ходе обстрела была повреждена линия электропередачи, мощность 6-го энергоблока ЗАЭС снижена.