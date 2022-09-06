В украинском городе ввели карточки на хлеб

Координатор от ООН Горбенко сообщила, что в украинском Николаеве ввели карточки на хлеб

В подконтрольном Украине Николаеве ввели карточки на бесплатный хлеб. Об этом сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.

Она объяснила, что решение прибегнуть к таким мерам обосновано частой нехваткой хлеба. Горбенко также отметила, что ООН профинансировала выпечку хлеба на местном заводе города.

«У человека может быть только одна карточка, в момент выдачи проверяется по базе, что он ее еще не получил, и дальше может приходить в любой из пунктов города, раз в три дня получать свой продуктовый набор», — рассказала представитель международной организации.

По ее словам, талоны пока что оформляются в бумажном виде.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране аграрные кластеры. Он пояснил, что в стране, по его мнению, достаточное количество практически всех ресурсов и ископаемых, а также квалифицированных кадров, чтобы развивать данный сектор.