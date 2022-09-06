Россия показала экспортный карабин «Сайга-АКСУ»

Концерн «Калашников» на выставке ADEX 2022 показал экспортный карабин «Сайга-АКСУ»

Концерн «Калашников» на международной оборонной выставке ADEX 2022 показал экспортный вариант российского карабина «Сайга-АКСУ». Об этом со ссылкой на пресс-службу концерна сообщает ТАСС.

Речь идет о новом спортивном самозарядном карабине калибра 5,45 миллиметра.

В организации отметили, что при создании карабина использовали решения от автомата АКС-74У. «Усилия были направлены на обеспечение аутентичности внешнего вида легендарного оружия: оригинальные прицельные приспособления, ствольная накладка и цевье, изготовленные из дерева. Приклад — рамочный, складной», — рассказали в пресс-службе.

Также на выставке концерн показал, в частности, карабин Saiga-9 EXP и пистолет Лебедева компактный (ПЛК).

В августе генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Лепин заявил, что российские барражирующие боеприпасы «Куб-БЛА» могут быть установлены на боевых кораблях и катерах для выполнения специальных задач.