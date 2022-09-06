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Стилистка раскрыла простой способ выглядеть стройнее с помощью одежды

Стилистка Камелия Джейд: выглядеть стройнее помогут подвернутые рукава на одежде

Фото: unsplash

Стилистка Камелия Джейд из Северной Каролины, США, раскрыла простой способ выглядеть стройнее с помощью одежды. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 91 тысячу подписчиков.

По словам специалистки, визуально улучшить пропорции фигуры помогут подвернутые рукава. На размещенных кадрах она продемонстрировала женщину с пышными формами, которая позировала в платье длины макси и джинсовке свободного кроя. Так, Джейд засучила указанную часть наряда и показала, как изменился внешний вид ее клиентки.

«Закатанные рукава разграничивают силуэт, а опущенные — добавляют лишний объем самой широкой части тела», — пояснила эксперт, отметив, что использованный ею метод поможет отвлечь внимание от бедер.

В мае блогерша назвала способ стать визуально стройнее с помощью некоторых фасонов рукавов на одежде. Стилистка рассказала, что при покупке следует выбирать одежду с правильной формой указанного элемента наряда, чтобы приобрести гармоничный внешний вид. Так, плавно расширяющиеся к низу рукава-крылышки с фалдами, доходящие до локтя, помогут сделать фигуру более утонченной, отметила она. В то же время, по словам блогерши, необходимо обратить внимание на длину указанной детали одежды.

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Алина Гостева
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