В Сочи пройдет трейловый фестиваль Rosa Wild Trail

На курорте «Розе Хутор» с 10 по 11 сентября пройдет трейловый фестиваль Rosa Wild Trail

На «Розе Хутор» в Сочи с 10 по 11 сентября пройдет масштабный трейловый фестиваль Rosa Wild Trail. Об этом сообщают «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу горного курорта.

В ходе мероприятия около двух тысяч спортсменов пробегут девять дистанций для любого уровня подготовки: от 10-километрового забега с набором высоты 770 метров до самого сложного в России трейла — в 180 километров с набором 13,2 тысячи метров и длительностью 47 часов.

Маршруты будут проходить по территориям курортов «Роза Хутор», «Газпром», Кавказского биосферного заповедника и Сочинского нацпарка. На финише каждый участник получит подарок и памятную медаль.

Кроме того, в рамках фестиваля проведут плоггинг — это гибрид бега и уборки. «Бегуны на пробежку возьмут с собой пакеты и будут собирать встречающийся мусор. В этот раз порядок планируется наводить на горе, на которой стоит крепость Ачипсе», — рассказали в пресс-службе «Розы Хутор». Также в программу Rosa Wild Trail войдут лекции, креативный квест, занятия йогой и песни под гитару.

Ранее отечественные туристы назвали самые востребованные регионы России для хайкинга. Так, 33 процента россиян для горных походов выбирают Крым. Второе место по популярности занял Алтайский край, который рекомендуют 27 процентов респондентов.