Сербия закупит турецкие беспилотники на сотни миллионов евро

Президент Сербии Вучич заявил, что страна закупит беспилотники Bayraktar у Турции

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Вооруженные силы страны закупят у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar на несколько сотен миллионов евро. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, трансляция которой велась на странице турецкого лидера в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сербия планирует закупить беспилотники Bayraktar <...> на несколько сотен миллионов евро», — рассказал президент Сербии журналистам.

О том, что Сербия получит право приобрести вне очереди турецкие беспилотники, стало известно в апреле. Тогда Вучич подчеркнул, что страна намерена усиливать свою вертолетную авиацию и увеличивать количество беспилотников.