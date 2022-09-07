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Сербия закупит турецкие беспилотники на сотни миллионов евро

Президент Сербии Вучич заявил, что страна закупит беспилотники Bayraktar у Турции

Фото: Shutterstock

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Вооруженные силы страны закупят у Турции беспилотные летательные аппараты (БЛА) Bayraktar на несколько сотен миллионов евро. Об этом глава государства сообщил на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, трансляция которой велась на странице турецкого лидера в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Сербия планирует закупить беспилотники Bayraktar <...> на несколько сотен миллионов евро», — рассказал президент Сербии журналистам.

О том, что Сербия получит право приобрести вне очереди турецкие беспилотники, стало известно в апреле. Тогда Вучич подчеркнул, что страна намерена усиливать свою вертолетную авиацию и увеличивать количество беспилотников.

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Варвара Кошечкина
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