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Постпред России при ЕС раскрыл лучшую гарантию безопасности ЗАЭС

Постпред РФ при ЕС назвал присутствие сил России лучшей гарантией безопасности ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Присутствие Вооруженных сил (ВС) России на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) — это лучшая гарантия безопасности станции. Такую позицию по этому вопросу раскрыл постоянный представитель РФ при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, передает РИА Новости.

«Я могу вас уверить, что присутствие специальных подразделений российских войск на Запорожской АЭС — это лучшая гарантия ее безопасности» — уточнил постпред.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси 8 сентября. Он заявил о планах обсудить с Гросси идею о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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Виктория Кондратьева
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