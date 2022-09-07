Постпред России анонсировал встречу с главой МАГАТЭ

Постпред РФ Ульянов заявил, что встретится с главой МАГАТЭ Гросси 8 сентября

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов анонсировал встречу с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси 8 сентября. Его слова передает ТАСС.

«Завтра у меня встреча назначена с генеральным директором. Сегодня он находится в Риме, поэтому встретиться не удалось», — рассказал постпред. Он уточнил, что обсудит с Гросси идею о создании зоны безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

«У меня впечатление такое, что пока эта идея рыхлая, сырая, но ее вектор представляется заслуживающим внимания. В своем докладе в последнем пункте гендиректор сказал, что нужны промежуточные меры, чтобы снизить ядерную угрозу», — отметил Ульянов. По его словам, создание зоны безопасность вокруг ЗАЭС — попытка нащупать предметные шаги в этой области.

«Но, как говорят англосаксы, дьявол всегда в деталях. Нужно получше посмотреть, что за этим стоит», — резюмировал постпред.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о доверии отчету миссии МАГАТЭ по ЗАЭС. «Да, я безусловно доверяю этому отчету. МАГАТЭ — очень ответственная международная организация, и [ее] руководитель — очень профессиональный человек», — сказал он.