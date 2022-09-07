Кончаловский отреагировал на розыск режиссера Манского по уголовной статье

Режиссер Кончаловский: слова Манского о воровстве с ММКФ — это оскорбление

Слова режиссера Виталия Манского о воровстве бюджета Московского международного кинофестиваля (ММКФ) — это оскорбление для организаторов. Так в беседе с «Лентой.ру» на розыск Манского отреагировал режиссер Андрей Кончаловский.

«Обвинения такого рода, безусловно, могут задеть самолюбие человека. Это оскорбление, потому что человека обвиняют в воровстве. Тут надо уже реагировать согласно собственному представлению о том, что делать», — считает Кончаловский.

МВД России объявило в федеральный розыск режиссера Виталия Манского. Его разыскивают по уголовной статье, что именно инкриминируют режиссеру — не уточняется.

Ранее Манский в интервью Ксении Собчак рассказал, что «на Московском международном кинофестивале (ММКФ) воруется не менее 85 процентов бюджета». Он подчеркнул, что готов отстаивать свою правоту в суде.

6 сентября режиссер Никита Михалков из-за этого заявления обвинил Виталия Манского в клевете. Пресс-секретарь директора кинофестиваля Ирина Мячина подтвердила RTVI информацию о том, что он подал заявление в полицию.