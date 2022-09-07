Решение туристов продолжать поход без воды привело к смерти товарища

В Аризоне один из шести туристов, заблудившихся без воды в горах, умер от теплового удара

В США группу из шести человек, которые во время сильной жары заблудились в горах без воды, эвакуировали спасатели — один из путешественников скончался в больнице. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечалось, что в понедельник, 5 сентября, шестеро туристов отправились в небольшой горный поход в районе города Кейв Крик, штат Аризона. Несмотря на крайне высокую температуру воздуха и недостаточные запасы воды путешественники решили продолжить путь. Спустя некоторое время приятели поняли, что заблудились и остались без связи — тем не менее им удалось дозвониться до службы спасения и сообщить о чрезвычайной ситуации.

Долгое нахождение без воды на жаре привело к ухудшению самочувствия одного из туристов. Мужчину срочно эвакуировали в больницу, где он скончался от последствий теплового удара. Остальным участникам похода медицинская помощь не понадобилась.

По данным Национальной метеорологической службы Феникса, 5 сентября дневная температура воздуха достигла отметки в 42,7 градуса Цельсия. Местные власти предупредили туристов придерживаться официальных троп и сходить с маршрута, если запас воды уменьшается вдвое.

Ранее в сентябре житель Курганской области умер в одной из гостиниц Джубги под Туапсе после конфликта с женой. Отмечалось, что супруга обеспокоилась долгим нахождением мужа в запертой комнате и вызвала экстренные службы.

