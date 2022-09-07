Валютные резервы Китая рекордно упали

Народный Банк Китая: резервы сократились до $3,05 трлн по состоянию на конец августа

По данным правительства КНР, валютные резервы страны снижались два месяца подряд и сейчас достигли самого низкого уровня с октября 2018 года. Об этом пишет Bloomberg.

По итогам августа резервы сократились на 49,2 миллиарда долларов по отношению к прошлому месяцу и достигли минимальных значений в 3,0549 триллиона долларов, свидетельствуют данные, опубликованные Народным Банком Китая. При этом Bloomberg ранее более оптимистично оценивал резервы страны к концу лета в объеме 3,065 триллиона долларов.

По словам главы Государственной валютной комиссии Ван Чуньина, чью цитату приводит агентство, сокращение резервов связано с укреплением цен на активы по мере укрепления доллара. Меры Китая по стимулированию экономического роста помогут поддержать резервы на стабильном уровне, заверил чиновник.

КНР сталкивается с сокращением валютной выручки из-за падения экспорта по причине замедления потребительского спроса в мире на фоне роста инфляции. В этих условиях происходит обесценивание юаня, так как капитал покидает страну в погоне за укрепляющимся долларом, отмечает Bloomberg.

Ранее Главное таможенное управление Китая отчиталось о резком увеличении товарооборота с Россией с января по август на 31,4 процента, до 117,2 миллиарда долларов. До этого в январе страны поставили задачу увеличить объем взаимной торговли до 200 миллиардов долларов в год.

Золотовалютные резервы (ЗВР) – это иностранные финансовые активы, принадлежащие Центробанку. Они служат своеобразной финансовой подушкой безопасности и защищают экономику от внешних шоков. Формирование ЗВР происходит преимущественно за счет покупки наиболее ликвидной валюты развитых стран.